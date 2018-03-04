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04 марта 2018
16:10  04 марта 2018 3

«Они реальные бомжи». Пермский «Амкар» принес извинения «Зениту» за оскорбления

Пермь. Клипарт., пермь великая, фк амкар
Бывший игрок клуба бурно отреагировал на поведение петербургской командыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский футбольный клуб «Амкар» принес извинения за высказывание бывшего игрока Алексея Попова о «реальных бомжах» в адрес «Зенита». Пресс-служба уральского клуба попросила не связывать слова экс-защитника с позицией всей команды.

«Во время матча „Зенит“ — „Амкар“ бывший футболист нашей команды Алексей Попов на своей странице в одной из социальных сетей позволил себе откровенное хамство в адрес наших соперников. Мы считаем подобные вещи недопустимыми», — сообщил клуб на странице в соцсети.

Попов раскритиковал поведение петербургских футболистов. «Не знаю, что говорить о бомжах… Они реальные бомжи, надеюсь, они вылетят из Европы, там они себя так не ведут. Ужасно и стыдно. Раз, два, три, „Зенитушка“, гори. Стыдно», — сообщил он на своей странице в Instagram. Позже в интервью газете «Спорт» он пояснил, что был возмущен «отношением футболистов „Зенита“ ко всем окружающим», а именно бурной реакцией на удаление своих игроков Александра Ерохина и Доменико Кришито. «На все свистки в конце матча [реагировали]. У них было 90 минут. А виноват судья и „Амкар“. Почему они себя ведут в Европе и в России по-разному? Или в России все им позволено?» — говорил спортсмен.

Матч проходил 3 марта в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. Завершился со счетом 0:0. Во время игры фанаты сине-бело-голубых бросили файер в голкипера «Амкара» Артура Нигматуллина.

Семен Гринберг
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