Глобальная эпидемия унесет жизни миллионов человек

18:58 12 марта 2018 1

В организации здравоохранения готовятся к худшему Фото: depositphotos.com © URA.RU

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что в ближайшем будущем земляне столкнутся с новой планетарной эпидемией, которая унесет жизни миллионов человек. Откуда придет угроза, исследователи не знают. Болезнь, патоген которой еще не найден, назвали литерой X.

Источников для возникновения «болезни Икс» множество, пишет «Утро.ру». Это и уже известные заболевания: вирус Зика, лихорадка Эбола и инфекции, передающиеся от животных к людям. «Судя по всему, следующая вспышка будет такой, какой мы раньше не видели. Кажется, странно называть болезнь „Икс“, но мы обозначили ее так, поскольку еще ведем работу по подготовке вакцин и диагностических тестов», — приводят «Дни.ру» слова научного консультанта ВОЗ Джона-Арне Роттингена.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в России стали чаще умирать люди от редких болезней и по неустановленным причинам. Выводы опубликовали аналитики РАНХиГС. Их уже подтвердили в Росстате. С 2012 года, согласно «майским указам» Владимира Путина, в стране сократили смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП. Система здравоохранения, сосредоточившись на этих задачах, достигла вполне ощутимых успехов. На этом фоне зафиксировался необычный рост смертности от редких заболеваний.