Реконструкция пересечения улицы Героев Хасана с Транссибирской магистралью в Перми будет закончена раньше установленного срока. Об этом заявил руководитель подрядной организации, занимающейся работами, рассказали «URA.RU» в пресс-службе администрации Пермского края.
Губернатор Максим Решетников 13 марта посетил место строительства новой развязки. «Этот участок станет одним из больших итогов 2018 года, потому что здесь мы расширяем узкое „горлышко“, которое есть на Героев Хасана. Спасибо большое Пермскому региону Свердловской железной дороги за то, что ищут варианты решения общей задачи. Это сложнейший объект: здесь мы переключаем ход Транссибирской магистрали», — пояснил глава региона.
Генеральный подрядчик Александр Кашеваров отметил, что с момента подписания договора (2016 год) работы на объекте идут почти без остановок. По его словам, сейчас дорожники перекладывают сети, а с установлением теплой погоды заменят верхнее полотно и выйдут на капитальный ремонт. Срок сдачи объекта назначен на 1 декабря 2018 года, однако Кашеваров предполагает, что работы закончатся раньше.
Напомним, соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между властями Пермского края и ОАО «РЖД» заключили в 2016 году. Ранее развязка была одним из самых проблемных в системе городских транспортных коммуникаций. Общая протяженность реконструируемого участка улицы Героев Хасана составляет порядка 1,1 км. По завершении работ автомобили будут двигаться по шестиполосной магистрали.