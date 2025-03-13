13 марта 2025

Боец из Прикамья вывел поврежденный БТР из-под обстрела ВСУ и спас раненых

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Группа принимала участие в доставке штурмовых подразделений в село Ясеновое
Группа принимала участие в доставке штурмовых подразделений в село Ясеновое Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Водитель мотострелкового отделения Артем Тебеньков из Верещагинского округа Пермского края сумел починить бронетранспортер во время артиллерийского обстрела ВСУ. Благодаря грамотному маневрированию солдаты ВС РФ покинул зону поражения, а раненым была оказана помощь. Об одном эпизодов в ДНР рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«БТР подвергся артиллерийскому обстрелу. В ходе уклонения от снарядов машина наехала на противотанковую мину. В результате двое бойцов получили ранения. Рядовой Тебеньков быстро восстановил работоспособность бронетранспортера и вывел технику с людьми и грузом в ближайшую лесополосу», — пояснили ветераны.

Пермяк на месте оказал помощь своим боевым товарищам. И только после этого вернулся в расположение своего отряда.

URA.RU ранее рассказывало о наводчике танковой роты из Чернушинского округа, который эвакуировал раненых с поля боя, уклонясь от непрерывных атак дронов неприятеля. А пулеметчику из Кудымкара с аналогичной задачей помог справиться мотоцикл.

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Водитель мотострелкового отделения Артем Тебеньков из Верещагинского округа Пермского края сумел починить бронетранспортер во время артиллерийского обстрела ВСУ. Благодаря грамотному маневрированию солдаты ВС РФ покинул зону поражения, а раненым была оказана помощь. Об одном эпизодов в ДНР рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». «БТР подвергся артиллерийскому обстрелу. В ходе уклонения от снарядов машина наехала на противотанковую мину. В результате двое бойцов получили ранения. Рядовой Тебеньков быстро восстановил работоспособность бронетранспортера и вывел технику с людьми и грузом в ближайшую лесополосу», — пояснили ветераны. Пермяк на месте оказал помощь своим боевым товарищам. И только после этого вернулся в расположение своего отряда. URA.RU ранее рассказывало о наводчике танковой роты из Чернушинского округа, который эвакуировал раненых с поля боя, уклонясь от непрерывных атак дронов неприятеля. А пулеметчику из Кудымкара с аналогичной задачей помог справиться мотоцикл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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