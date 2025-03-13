Боец из Прикамья вывел поврежденный БТР из-под обстрела ВСУ и спас раненых

Водитель мотострелкового отделения Артем Тебеньков из Верещагинского округа Пермского края сумел починить бронетранспортер во время артиллерийского обстрела ВСУ. Благодаря грамотному маневрированию солдаты ВС РФ покинул зону поражения, а раненым была оказана помощь. Об одном эпизодов в ДНР рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«БТР подвергся артиллерийскому обстрелу. В ходе уклонения от снарядов машина наехала на противотанковую мину. В результате двое бойцов получили ранения. Рядовой Тебеньков быстро восстановил работоспособность бронетранспортера и вывел технику с людьми и грузом в ближайшую лесополосу», — пояснили ветераны.
Пермяк на месте оказал помощь своим боевым товарищам. И только после этого вернулся в расположение своего отряда.
URA.RU ранее рассказывало о наводчике танковой роты из Чернушинского округа, который эвакуировал раненых с поля боя, уклонясь от непрерывных атак дронов неприятеля. А пулеметчику из Кудымкара с аналогичной задачей помог справиться мотоцикл.
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