Трамваи выстроились в ряд в центре Перми. Фото

Трамваи встали в пробку на улице Ленина в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 20 трамваев встали на улице Ленина
Более 20 трамваев встали на улице Ленина Фото:

На улице Ленина в Перми скопилась пробка из трамваев. Фото очевидцы поделились в telegram-канале «Пермское Чтиво». 

«На улице Ленина в сторону Мотовилихи встали все трамваи. Очевидцы сообщают, что произошла авария на перекрестке улиц Ленина и Максима Горького», — говорится в посте. По информации сервиса «Яндекс Карты», на участке стоят более 20 трамваев подряд.

URA.RU отправило запрос в МУП «Пермгорэлектротранс», которое обслуживает трамвайные маршруты в городе. Ответ на него ожидается.

Как сообщили URA.RU в МУП «Пермгорэлектротранс», в 13:10 на улице Ленина у трамвая №7 возникла техническая неисправность. Водитель сообщил о произошедшем в диспетчерскую службу. На место направили аварийную службу предприятия. Сейчас ведутся работы по восстановлению движения.

Трамваи встали в направлении Мотовилихи
Трамваи встали в направлении Мотовилихи
Фото:

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На улице Ленина в Перми скопилась пробка из трамваев. Фото очевидцы поделились в telegram-канале «Пермское Чтиво».  «На улице Ленина в сторону Мотовилихи встали все трамваи. Очевидцы сообщают, что произошла авария на перекрестке улиц Ленина и Максима Горького», — говорится в посте. По информации сервиса «Яндекс Карты», на участке стоят более 20 трамваев подряд. URA.RU отправило запрос в МУП «Пермгорэлектротранс», которое обслуживает трамвайные маршруты в городе. Ответ на него ожидается. Как сообщили URA.RU в МУП «Пермгорэлектротранс», в 13:10 на улице Ленина у трамвая №7 возникла техническая неисправность. Водитель сообщил о произошедшем в диспетчерскую службу. На место направили аварийную службу предприятия. Сейчас ведутся работы по восстановлению движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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