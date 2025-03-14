На улице Ленина в Перми скопилась пробка из трамваев. Фото очевидцы поделились в telegram-канале «Пермское Чтиво».
«На улице Ленина в сторону Мотовилихи встали все трамваи. Очевидцы сообщают, что произошла авария на перекрестке улиц Ленина и Максима Горького», — говорится в посте. По информации сервиса «Яндекс Карты», на участке стоят более 20 трамваев подряд.
URA.RU отправило запрос в МУП «Пермгорэлектротранс», которое обслуживает трамвайные маршруты в городе. Ответ на него ожидается.
Как сообщили URA.RU в МУП «Пермгорэлектротранс», в 13:10 на улице Ленина у трамвая №7 возникла техническая неисправность. Водитель сообщил о произошедшем в диспетчерскую службу. На место направили аварийную службу предприятия. Сейчас ведутся работы по восстановлению движения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!