«Стала задыхаться, очнулась на носилках»: спасенные во время страшного пожара в Кунгуре рассказали о ЧП. Видео

Спасенные из огня в Пермском крае мать и ребенок поблагодарили пожарных
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным спасателей, состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное
По данным спасателей, состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное Фото:

Спасенные во время страшного пожара в Кунгуре (Пермский край) поделились воспоминаниями о случившемся и поблагодарили специалистов МЧС. По данным краевого управления, с пострадавшими в детской больнице работала психолог.

«Пожарные спасают очень много людей. Я благодарна им за их работу», — заявила 22-летняя Валерия. Ее вместе с трехлетним сыном спасатели вывели при помощи специальных устройств из задымленной квартиры. Видео с участниками ЧП выложено в группе ГУ МЧС России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

Другая жительница дома, где произошел пожар, рассказала, что проснулась от запаха гари, выглянула в подъезд и увидела густой дым. Ее лучшая подруга сразу поняла что делать, велела быстро одеваться.

«Она побежала на балкон, наверное, думала что я следую за ней. Но двери шкафа заблокировали путь. Было очень темно, я начала задыхаться и упала на пол, стало чуть полегче, я кричала и звала на помощь. Не знаю даже, кто спас меня, очнулась уже на носилках в скорой. Я даже не знала, что подруге пришлось прыгнуть с балкона. Сама бы я точно на это не решилась», — 16-летню девушку спасатели нашли в бессознательном состоянии.

URA.RU уже писало, что во время инцидента самостоятельно из здания выбрались 80 человек. Люди выпрыгивали из окон, всего удалось спасти 10 кунгуряков, из них пять — это дети. Сейчас в причинах произошедшего разбирается городская прокуратура. Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю готовятся вынести процессуальное решение.

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Спасенные во время страшного пожара в Кунгуре (Пермский край) поделились воспоминаниями о случившемся и поблагодарили специалистов МЧС. По данным краевого управления, с пострадавшими в детской больнице работала психолог. «Пожарные спасают очень много людей. Я благодарна им за их работу», — заявила 22-летняя Валерия. Ее вместе с трехлетним сыном спасатели вывели при помощи специальных устройств из задымленной квартиры. Видео с участниками ЧП выложено в группе ГУ МЧС России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Другая жительница дома, где произошел пожар, рассказала, что проснулась от запаха гари, выглянула в подъезд и увидела густой дым. Ее лучшая подруга сразу поняла что делать, велела быстро одеваться. «Она побежала на балкон, наверное, думала что я следую за ней. Но двери шкафа заблокировали путь. Было очень темно, я начала задыхаться и упала на пол, стало чуть полегче, я кричала и звала на помощь. Не знаю даже, кто спас меня, очнулась уже на носилках в скорой. Я даже не знала, что подруге пришлось прыгнуть с балкона. Сама бы я точно на это не решилась», — 16-летню девушку спасатели нашли в бессознательном состоянии. URA.RU уже писало, что во время инцидента самостоятельно из здания выбрались 80 человек. Люди выпрыгивали из окон, всего удалось спасти 10 кунгуряков, из них пять — это дети. Сейчас в причинах произошедшего разбирается городская прокуратура. Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю готовятся вынести процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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