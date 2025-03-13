Пермяки массово судятся с владелицей сети «Хлебница», где нашли сальмонеллез

Отравившиеся в сети пекарен «Хлебница» пермяки с января 2025 года направили в суды свыше 25 исков к предпринимательнице Юлии Гагариной. Они требуют взыскать с ее компании компенсацию за заражение сальмонеллезом.
«Пермяка, который отравился в пекарне готовой едой, в марте отправили в суд общей юрисдикции. После лечения в больнице он подал иск о возмещении морального вреда на 210 тысяч рублей в краевой арбитраж. Однако иск был возвращен заявителю. Ему рекомендовано обратиться в Дзержинский районный суд», — сообщает портал Properm.ru.
По данным издания, больше всего исков от пострадавших поступило в Свердловский райсуд, в Дзержинском — пока только два. Средний размер требований бывших покупателей к предпринимательнице составляет 300 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что директор «Хлебницы» Ксения Троицкая вышла из-под ареста, ИП Юлии Гагариной — суд сохранил наказание. Она находится под домашним арестом. Ход следствия находился на контроле региональной прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Пострадавшие пермяки сообщали, что ели салаты «Мимоза» и «Оливье». Другие сообщили, что покупали в «Хлебнице» пирожки с луком, шаньги, сосиски в тесте и хлеб. По данным лабораторных исследований, возбудитель сальмонеллеза был обнаружен в сыре, сосисках, курице и грибах.
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