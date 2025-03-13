Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с отсутствием воды в пермской деревне

Председатель Следственного комитета России затребовал результаты проверки. Речь идет о ситуации с отсутствием водоснабжения в деревне Осташата Пермского края.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Денису Головкину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает telegram-канал СУ СКР по Пермскому краю.
Ранее URA.RU сообщало, что в данном населенном пункте обмелело единственное озеро, откуда местные брали воду. При этом в деревне отсутствует муниципальный водопровод, а ближайший водозабор находится в 35 километрах. Вода в местном озере убывает с каждым годом. Мэрия о ситуации знает с 2021 года. Однако деньги в казне до 2027 года на эти цели не предусмотрены. Пока жители вынуждены заказывать воду за 1,5 тысячи рублей за кубометр, или возить ее из города.
В ситуации с жалобами жителей параллельно разбирается Кунгурская городская прокуратура. В ходе проверки там должны дать оценку работы властей муниципального округа по организации водоснабжения населения. В том числе — периодичности подвоза воды жителям и обоснованности размера тарифа.
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