13 марта 2025

Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с отсутствием воды в пермской деревне

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители вынуждены заказывать воду за 1,5 тысячи рублей за кубометр, или возить ее из города
Жители вынуждены заказывать воду за 1,5 тысячи рублей за кубометр, или возить ее из города Фото:

Председатель Следственного комитета России затребовал результаты проверки. Речь идет о ситуации с отсутствием водоснабжения в деревне Осташата Пермского края.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Денису Головкину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает telegram-канал СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее URA.RU сообщало, что в данном населенном пункте обмелело единственное озеро, откуда местные брали воду. При этом в деревне отсутствует муниципальный водопровод, а ближайший водозабор находится в 35 километрах. Вода в местном озере убывает с каждым годом. Мэрия о ситуации знает с 2021 года. Однако деньги в казне до 2027 года на эти цели не предусмотрены. Пока жители вынуждены заказывать воду за 1,5 тысячи рублей за кубометр, или возить ее из города.

В ситуации с жалобами жителей параллельно разбирается Кунгурская городская прокуратура. В ходе проверки там должны дать оценку работы властей муниципального округа по организации водоснабжения населения. В том числе — периодичности подвоза воды жителям и обоснованности размера тарифа.

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Председатель Следственного комитета России затребовал результаты проверки. Речь идет о ситуации с отсутствием водоснабжения в деревне Осташата Пермского края. «Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Денису Головкину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает telegram-канал СУ СКР по Пермскому краю. Ранее URA.RU сообщало, что в данном населенном пункте обмелело единственное озеро, откуда местные брали воду. При этом в деревне отсутствует муниципальный водопровод, а ближайший водозабор находится в 35 километрах. Вода в местном озере убывает с каждым годом. Мэрия о ситуации знает с 2021 года. Однако деньги в казне до 2027 года на эти цели не предусмотрены. Пока жители вынуждены заказывать воду за 1,5 тысячи рублей за кубометр, или возить ее из города. В ситуации с жалобами жителей параллельно разбирается Кунгурская городская прокуратура. В ходе проверки там должны дать оценку работы властей муниципального округа по организации водоснабжения населения. В том числе — периодичности подвоза воды жителям и обоснованности размера тарифа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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