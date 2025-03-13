13 марта 2025

Пермяки стали покупать меньше продуктов и выбирать более дешевые товары

© Служба новостей «URA.RU»
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Склонность пермяков делать крупные приобретения ослабевает
Склонность пермяков делать крупные приобретения ослабевает Фото:

Жители Прикамья стали приобретать меньше продуктов и выбирать более дешевые товары. Об этом сообщается в исследовании Пермского отделения Банка России.

«Сетевые ретейлеры отмечают, что покупатели стали выбирать более дешевые товары и приобретать меньше продуктов. Растет интерес потребителей к покупкам онлайн. При этом склонность покупателей к крупным приобретениям ослабевает», — говорится в исследовании.

Наблюдается рост потребительской активности после замедления в предыдущие два месяца. Из-за укрепления рубля вырос спрос на зарубежные турпоездки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае желаемая зарплата сравнялась с предлагаемой. Уровень ожидаемой зарплаты вырос до 60 тысяч рублей. Этот показатель достиг среднего заработка, который предлагают компании. 

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Жители Прикамья стали приобретать меньше продуктов и выбирать более дешевые товары. Об этом сообщается в исследовании Пермского отделения Банка России. «Сетевые ретейлеры отмечают, что покупатели стали выбирать более дешевые товары и приобретать меньше продуктов. Растет интерес потребителей к покупкам онлайн. При этом склонность покупателей к крупным приобретениям ослабевает», — говорится в исследовании. Наблюдается рост потребительской активности после замедления в предыдущие два месяца. Из-за укрепления рубля вырос спрос на зарубежные турпоездки. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае желаемая зарплата сравнялась с предлагаемой. Уровень ожидаемой зарплаты вырос до 60 тысяч рублей. Этот показатель достиг среднего заработка, который предлагают компании. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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