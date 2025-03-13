Пермяки стали покупать меньше продуктов и выбирать более дешевые товары

Жители Прикамья стали приобретать меньше продуктов и выбирать более дешевые товары. Об этом сообщается в исследовании Пермского отделения Банка России.
«Сетевые ретейлеры отмечают, что покупатели стали выбирать более дешевые товары и приобретать меньше продуктов. Растет интерес потребителей к покупкам онлайн. При этом склонность покупателей к крупным приобретениям ослабевает», — говорится в исследовании.
Наблюдается рост потребительской активности после замедления в предыдущие два месяца. Из-за укрепления рубля вырос спрос на зарубежные турпоездки.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае желаемая зарплата сравнялась с предлагаемой. Уровень ожидаемой зарплаты вырос до 60 тысяч рублей. Этот показатель достиг среднего заработка, который предлагают компании.
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