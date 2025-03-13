Вылет был запланирован еще на 13 марта
Чартерный рейс (ZF 2963) из Перми в таиландский Пхукет вылетел с задержкой. Она составила более семи часов.
«Сначала вылет должен был состояться 13 марта в 23:30. Позднее время вылета сдвинули на 06:05 14 марта. Фактически борт вылетел из „Большого Савино“ в пункт назначения лишь в 06:50», — свидетельствуют данные на онлайн-табло пермского аэропорта.
На прошлой неделе подобное произошло с рейсом до Шарм-эш-Шейха
8 марта 2025 года URA.RU сообщал, что самолет до Шарм-эш-Шейха вылетел из Перми спустя почти двое суток после задержки. Борт обсуживала авиакомпания AlMasria.
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