13 марта 2025

Рейс из Перми в Пхукет вылетел с семичасовой задержкой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет был запланирован еще на 13 марта
Вылет был запланирован еще на 13 марта Фото:

Чартерный рейс (ZF 2963) из Перми в таиландский Пхукет вылетел с задержкой. Она составила более семи часов. 

«Сначала вылет должен был состояться 13 марта в 23:30. Позднее время вылета сдвинули на 06:05 14 марта. Фактически борт вылетел из „Большого Савино“ в пункт назначения лишь в 06:50», — свидетельствуют данные на онлайн-табло пермского аэропорта.

На прошлой неделе подобное произошло с рейсом до Шарм-эш-Шейха
На прошлой неделе подобное произошло с рейсом до Шарм-эш-Шейха
Фото:

8 марта 2025 года URA.RU сообщал, что самолет до Шарм-эш-Шейха вылетел из Перми спустя почти двое суток после задержки. Борт обсуживала авиакомпания AlMasria.

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Чартерный рейс (ZF 2963) из Перми в таиландский Пхукет вылетел с задержкой. Она составила более семи часов.  «Сначала вылет должен был состояться 13 марта в 23:30. Позднее время вылета сдвинули на 06:05 14 марта. Фактически борт вылетел из „Большого Савино“ в пункт назначения лишь в 06:50», — свидетельствуют данные на онлайн-табло пермского аэропорта. 8 марта 2025 года URA.RU сообщал, что самолет до Шарм-эш-Шейха вылетел из Перми спустя почти двое суток после задержки. Борт обсуживала авиакомпания AlMasria.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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