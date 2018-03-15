Воспитатели челябинского интерната, где насиловали детей, после проверок СК вернулись к работе

08:57 15 марта 2018 0

Приемные родители детей, которые рассказали о насилии, не согласны с решением силовиков Фото: depositphotos.com © URA.RU

Следователи не выявили нарушений со стороны педагогов школы-интерната под Челябинском, которых воспитанники обвинили в изнасилованиях, и разрешили им вернуться к работе. Обвинение до сих пор предъявлено только мужчине, который посещал детдом в качестве гостя.

Заместитель директора интерната по учебно-воспитательной работе подтвердила информацию. «Все, люди у нас работают. Если вы это напишете, то будет поставлена хоть какая-то точка. Для нас это очень важно, потому что это наши сотрудники», — рассказала замдиректора 74.ru. Она добавила, что не понимает, как воспитатели могли попасть в такую ситуацию.

Приемные родители семерых детей, которые рассказали о насилии, не согласны с решением СК. «Их перед полиграфом элементарно не проверили на транквилизаторы, к которым они в интернате имеют свободный доступ», — выразила опасения одна из матерей. Женщина предположила, что если экспертиза выявит «склонность детей к фантазированию», следствие прекратится. Она не понимает, почему педагогов допустили до детей, если проверка еще не закончена: «Следователь сказал, что проверка по ним до 2 апреля и, скорее всего, будет еще продлена». Женщина утверждает, что приемные дети не имели возможности общаться друг с другом и согласовывать свои рассказы. Факт насилия после общения с пострадавшими подтвердил психолог интерната.

Громкий скандал вокруг коррекционной школы прогремел в феврале 2018 года. Несколько приемных детей рассказали родителям, что их насиловали в учреждении. По словам пострадавших, некий «дядя Сережа» уводил детей на рыбалку и там совершал над ними сексуальные действия. Также воспитанники заявили, что двое воспитателе устраивали оргии с ними прямо в интернате. Комиссия, отправленная уполномоченным по правам ребенка в России в Челябинск, обнаружила серьезные нарушения в работе заведения, напоминает «URA.RU». Обвиненного в насилии над воспитанниками Сергея К. поместили в СИЗО, однако его родственники не знают о его местоположении.