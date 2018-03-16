Московский городской суд признал законным решение нижестоящей инстанции, отклонившей иск вдов спортсменов к студии Никиты Михалкова «Тритэ» из-за искаженных фактов в кинокартине «Движение вверх».
«Решение Пресненского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщается в постановлении суда. Из-за того, что фильм является творческим вымыслом, а не биографией спортсменов, Мосгорсуд вынес такое решение, передает «Экономика сегодня».
По словам вдовы баскетболиста Александра Белова и тренера сборной СССР Владимира Кондрашина, в сценарий без их согласия были внесены множество обстоятельств, которые содержат информацию о частной жизни спортсменов. Помимо этого, они просили не использовать в сюжете недостоверные сведения о заболевании Белова, сообщает телеканал 360.
Российская кинолента «Движение вверх» повествует об историческом баскетбольном матче между сборными США и СССР, который состоялся в 1972 на мюнхенской Олимпиаде. За три секунды до окончания игры советская сборная забросила решающий мяч в корзину соперника.