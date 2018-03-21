Сибиряк зарезал подругу и сварил ее сердце в кастрюле

В Красноярске местный житель убил свою знакомую, нанеся ей множество ножевых ранений, а затем вырезал у нее сердце и легкое. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В следственном управлении СК России по Красноярскому краю рассказали, что тело 27-летней девушки было обнаружено в одной из квартир. Там же находился 35-летний мужчина с ножевым ранением, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. По версии следствия, он во время ссоры зарезал свою молодую знакомую, а затем вскрыл грудную клетку погибшей и извлек из нее левое легкое и сердце. После этого красноярец бросил сердце девушки в кастрюлю с кипящей водой, а позже попытался покончить с собой и вызвал скорую помощь.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению, устанавливаются.