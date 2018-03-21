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21 марта 2018
Главные новости Москвы
12:06  21 марта 2018 0

Сибиряк зарезал подругу и сварил ее сердце в кастрюле

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож, убийство, нож в крови, кровь на полу, окровавленный нож, капли крови, пятна крови
Житель Красноярска нанес своей подруге множественные ножевые раненияФото: depositphotos.com © URA.RU

В Красноярске местный житель убил свою знакомую, нанеся ей множество ножевых ранений, а затем вырезал у нее сердце и легкое. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В следственном управлении СК России по Красноярскому краю рассказали, что тело 27-летней девушки было обнаружено в одной из квартир. Там же находился 35-летний мужчина с ножевым ранением, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. По версии следствия, он во время ссоры зарезал свою молодую знакомую, а затем вскрыл грудную клетку погибшей и извлек из нее левое легкое и сердце. После этого красноярец бросил сердце девушки в кастрюлю с кипящей водой, а позже попытался покончить с собой и вызвал скорую помощь.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению, устанавливаются.

Софья Стеклова
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