Шесть регионов пережили ночь в особом режиме: карта атак БПЛА за 17 сентября

Гусев: средства ПВО уничтожили дрон над Воронежской областью

Шесть регионов оказались в зоне поражения БПЛА в ночь на 17 сентября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Украинские атаки по российским регионам В ночь на 17 сентября несколько регионов ввели режим беспилотной опасности. В частности, сообщалось о потенциальных дронах в Пензенской, Воронежской и Брянской областях. Об этом информировали главы регионов. Какие регионы оказались под угрозой вражеских беспилотников — в материале URA.RU. Шесть регионов оказались под ударом БПЛА, вводился режим беспилотной опасности Фото: URA.RU Шесть регионов под особым режимом В нескольких регионах России был введен режим беспилотной опасности, об этом сообщили главы Пензенской, Воронежской и Брянской областей. Также подобные меры приняты в Волгоградской, Курской и Орловских областях. По информации из официальных источников, в ряде регионов была объявлена угроза удара БПЛА. В Ивановской области система предупреждения атак приведена в действие, оперативную обстановку контролируют спецслужбы. В Курской области силы и средства ПВО также приведены в готовность для отражения возможной атаки. Отмена режима беспилотной опасности и действия ПВО С 21:30 до 23:00 по московскому времени средства ПВО уничтожили пять украинских дронов самолетного типа, в том числе два над Белгородской областью, два в Ростовской области и один над Воронежской областью. В Воронеже, несмотря на отмену непосредственной угрозы удара БПЛА, режим опасности дроновой атаки остается в силе. Один дрон над городом был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. В Пензенской области также был временно отменен режим беспилотной опасности, о чем сообщил губернатор Олег Мельниченко. Рекомендации для населения В связи с объявленной опасностью жителям Брянской области рекомендовано оставаться дома и избегать нахождения около окон. В Воронеже жителям советуют следить за дальнейшими сводками МЧС России или правительства области. В различных регионах активно работают системы оповещения, чтобы держать население в курсе текущей обстановки.

