00:57 22 марта 2018 0

Спасатели продолжают разбор завалов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В центре Москвы на Трубной улице произошло обрушение части фасада и кровли административного здания, которое находилось на реконструкции. По мнению местных жителей, долгое время в нем жили бездомные, из-за которых ранее уже случился пожар.

По словам спасателей, как пишет Life, площадь обрушения составила порядка 80 квадратных метров. Сейчас работники МЧС продолжают разбор завалов. Изначально сообщалось, что в результате происшествия погибли и пострадали люди, но позже эта информация не подтвердилась.

«Громкий удар — и дом весь зашатало. Подумал: землетрясение. Жена — говорит ничего нет», — рассказал РИА «Новости» местный житель.

Что стало причиной обрушения, пока неизвестно, но, по словам собеседника агентства, это уже не первое происшествие в этом здании. Однажды в нем случался пожар, и не исключено, что произойти он мог из-за костров, которые разводили бездомные, населявшие дом на протяжении нескольких лет.