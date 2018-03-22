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22 марта 2018
21 марта 2018
00:57  22 марта 2018 0

В центре Москвы обрушилось административное здание, в котором жили бездомные. ВИДЕО

Комиссия по дорогам и образованию ХМАО. Ханты-Мансийск., мчс россии
Спасатели продолжают разбор заваловФото: Александр Елизаров © URA.RU

В центре Москвы на Трубной улице произошло обрушение части фасада и кровли административного здания, которое находилось на реконструкции. По мнению местных жителей, долгое время в нем жили бездомные, из-за которых ранее уже случился пожар.

По словам спасателей, как пишет Life, площадь обрушения составила порядка 80 квадратных метров. Сейчас работники МЧС продолжают разбор завалов. Изначально сообщалось, что в результате происшествия погибли и пострадали люди, но позже эта информация не подтвердилась.

«Громкий удар — и дом весь зашатало. Подумал: землетрясение. Жена — говорит ничего нет», — рассказал РИА «Новости» местный житель.

Что стало причиной обрушения, пока неизвестно, но, по словам собеседника агентства, это уже не первое происшествие в этом здании. Однажды в нем случался пожар, и не исключено, что произойти он мог из-за костров, которые разводили бездомные, населявшие дом на протяжении нескольких лет.

Александр Черноскутов
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