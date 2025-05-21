Как идет процесс обмена пленными, отношения с США и переговоры: о чем Песков рассказал журналистам

Песков: работа по меморандуму с Украиной ведется динамично
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков сообщил, что место будущих раундов переговоров пока не определено
Песков сообщил, что место будущих раундов переговоров пока не определено Фото:

В Стамбуле 16 мая мая прошли переговоры России с Украиной, где стороны договорились о проведении масштабного обмена пленными по схеме «1000 на 1000». Тогда же Папа Римский предложил главам государств провести переговоры в Ватикане. 19 мая состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. В рамках переговоров стороны рассмотрели тему предстоящего обмена, в ходе которого планируется передать по девять человек от каждой стороны. Как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопросы обмена пленными и сотрудничество с международными посредниками — в материале URA.RU.

Переговоры об обмене пленными с Украиной

Песков подтвердил, что работа по обмену пленными с Украиной в формате «1000 на 1000» продолжается. «Работа ведётся в рамках тех договорённостей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сообщил Песков журналистам. Подробности переговоров не раскрываются.

Роль Ватикана в украинском урегулировании

На вопрос о возможных предложениях Ватикана по содействию урегулированию конфликта на Украине Песков сообщил, что конкретных инициатив пока не поступало, а место будущих раундов переговоров пока не определено. Решение будет приниматься всеми заинтересованными сторонами, однако Россия традиционно приветствует усилия стран, стремящихся к скорейшему урегулированию.

Перспективы обмена с США и подготовка меморандума

Работа по обмену удерживаемых лиц с США в формате «9 на 9» продолжается по линии профильных ведомств. «По линии соответствующих ведомств, конечно, такие контакты осуществляются», — рассказал Песков журналистам. Однако детали не раскрываются. Что касается подготовки меморандума, Песков ответил, что никто не заинтересован в затягивании процесса. Работа ведется динамично, но большая ее часть проходит в закрытом режиме.

Реакция Кремля на проект «Золотой купол» в США

Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о запуске проекта противоракетной обороны «Золотой купол» по аналогии с израильским «Железным куполом». По его словам, это суверенное дело США. Если страна считает необходимым развивать системы ПРО, это ее право, как и у других государств, обладающих соответствующим потенциалом.

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В Стамбуле 16 мая мая прошли переговоры России с Украиной, где стороны договорились о проведении масштабного обмена пленными по схеме «1000 на 1000». Тогда же Папа Римский предложил главам государств провести переговоры в Ватикане. 19 мая состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. В рамках переговоров стороны рассмотрели тему предстоящего обмена, в ходе которого планируется передать по девять человек от каждой стороны. Как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопросы обмена пленными и сотрудничество с международными посредниками — в материале URA.RU. Переговоры об обмене пленными с Украиной Песков подтвердил, что работа по обмену пленными с Украиной в формате «1000 на 1000» продолжается. «Работа ведётся в рамках тех договорённостей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сообщил Песков журналистам. Подробности переговоров не раскрываются. Роль Ватикана в украинском урегулировании На вопрос о возможных предложениях Ватикана по содействию урегулированию конфликта на Украине Песков сообщил, что конкретных инициатив пока не поступало, а место будущих раундов переговоров пока не определено. Решение будет приниматься всеми заинтересованными сторонами, однако Россия традиционно приветствует усилия стран, стремящихся к скорейшему урегулированию. Перспективы обмена с США и подготовка меморандума Работа по обмену удерживаемых лиц с США в формате «9 на 9» продолжается по линии профильных ведомств. «По линии соответствующих ведомств, конечно, такие контакты осуществляются», — рассказал Песков журналистам. Однако детали не раскрываются. Что касается подготовки меморандума, Песков ответил, что никто не заинтересован в затягивании процесса. Работа ведется динамично, но большая ее часть проходит в закрытом режиме. Реакция Кремля на проект «Золотой купол» в США Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о запуске проекта противоракетной обороны «Золотой купол» по аналогии с израильским «Железным куполом». По его словам, это суверенное дело США. Если страна считает необходимым развивать системы ПРО, это ее право, как и у других государств, обладающих соответствующим потенциалом.
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