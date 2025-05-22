Советский военный, попавший в плен в Афганистане, вернулся в Россию через 40 лет

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Советский военнослужащий вернулся в Россию
Советский военнослужащий вернулся в Россию Фото:

Военнослужащий Советской армии Сергей Красноперов, проживший в Афганистане четыре десятилетия, вернулся на территорию России. Об этом сообщают журналисты, которые встретили мужчину в аэропорту по прилете на родину.

«Советский военнослужащий Сергей Красноперов, который 40 лет провел в Афганистане, вернулся в Россию», — пишет RT. Издание ссылается на своих корреспондентов. Красноперов попал в Афганистан в годы военного конфликта и был взят в плен после того, как самовольно покинул часть из-за ссоры с сослуживцами. За годы, проведенные в этой стране, он принял ислам и сменил имя на Нурмомад.

Сейчас Красноперову 60 лет. Все это время он жил в Афганистане, где занимался строительством дорог и работал на местной электростанции. За десятилетия на чужбине он полностью интегрировался в местное общество, однако все же решил вернуться в Россию, чтобы встретиться с родственниками спустя долгие годы разлуки.

В феврале в Россию вернулся Александр Винник, который был освобожден в результате обмена заключенными между РФ и США. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, а также всем, кто содействовал его возвращению на родину. Россиянин прибыл в Москву на борту самолета, совершившего посадку в столичном аэропорту в ночь на 14 февраля. В рамках обмена Винник был передан российской стороне взамен на американского гражданина Марка Фогеля.

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Военнослужащий Советской армии Сергей Красноперов, проживший в Афганистане четыре десятилетия, вернулся на территорию России. Об этом сообщают журналисты, которые встретили мужчину в аэропорту по прилете на родину. «Советский военнослужащий Сергей Красноперов, который 40 лет провел в Афганистане, вернулся в Россию», — пишет RT. Издание ссылается на своих корреспондентов. Красноперов попал в Афганистан в годы военного конфликта и был взят в плен после того, как самовольно покинул часть из-за ссоры с сослуживцами. За годы, проведенные в этой стране, он принял ислам и сменил имя на Нурмомад. Сейчас Красноперову 60 лет. Все это время он жил в Афганистане, где занимался строительством дорог и работал на местной электростанции. За десятилетия на чужбине он полностью интегрировался в местное общество, однако все же решил вернуться в Россию, чтобы встретиться с родственниками спустя долгие годы разлуки. В феврале в Россию вернулся Александр Винник, который был освобожден в результате обмена заключенными между РФ и США. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, а также всем, кто содействовал его возвращению на родину. Россиянин прибыл в Москву на борту самолета, совершившего посадку в столичном аэропорту в ночь на 14 февраля. В рамках обмена Винник был передан российской стороне взамен на американского гражданина Марка Фогеля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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