Еще один регион России атаковал дрон ВСУ

Средства ПВО отразили атаку украинских дронов на Ростовскую область
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Украинские дроны пытались атаковать Каменск
Украинские дроны пытались атаковать Каменск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Атака дронов ВСУ отражена в городе Каменск (Ростовская область). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске», — написал Юрий Слюсарь в telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет.

Ранее стало известно об атаке украинских БПЛА на восемь регионов России в ночь на 22 мая. В частности, Курская область подверглась атаке 42 дронов, а в Москве ввели временные ограничения аэропортов.

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Атака дронов ВСУ отражена в городе Каменск (Ростовская область). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. «Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске», — написал Юрий Слюсарь в telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет. Ранее стало известно об атаке украинских БПЛА на восемь регионов России в ночь на 22 мая. В частности, Курская область подверглась атаке 42 дронов, а в Москве ввели временные ограничения аэропортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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