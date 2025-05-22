В США ждут катастрофу после введения пошлин в 500% для торгующих с РФ стран

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Введение пошлин станет катастрофой для США
Введение пошлин станет катастрофой для США Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Законопроект, разрабатываемый в Сенате Конгресса США и предусматривающий ужесточение санкций против России, а также введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, сотрудничающих с РФ, может привести к экономической катастрофе для самих Штатов. Об этом сообщил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол.

«Если этот законопроект будет принят, он приведет к экономической катастрофе такого масштаба, какого наша страна еще никогда не видела», — пишет Пол с статье для Responsible Statecraft. По мнению эксперта, несмотря на направленность инициативы против России, новые меры ударят по американским союзникам и экономике США.

Пол отметил, что десятки стран, в том числе стратегические партнеры Вашингтона и сами США, продолжают торговлю с Россией. Сенатор уточнил, что введение 500-процентных тарифов фактически сделает невозможной внешнюю торговлю Штатов с большинством стран мира. Это приведет к росту цен для американских потребителей, усилит давление на доллар и может обострить отношения с рядом ключевых союзников в условиях усиливающейся геополитической нестабильности.

Ранее Bloomberg выяснил позицию президента США Дональда Трампа по «сокрушительным санкциям» против России. Американские власти уведомили представителей Евросоюза о том, что президент Трамп изучает вариант поддержать законопроект о введении санкций против РФ, предложенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

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Законопроект, разрабатываемый в Сенате Конгресса США и предусматривающий ужесточение санкций против России, а также введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, сотрудничающих с РФ, может привести к экономической катастрофе для самих Штатов. Об этом сообщил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. «Если этот законопроект будет принят, он приведет к экономической катастрофе такого масштаба, какого наша страна еще никогда не видела», — пишет Пол с статье для Responsible Statecraft. По мнению эксперта, несмотря на направленность инициативы против России, новые меры ударят по американским союзникам и экономике США. Пол отметил, что десятки стран, в том числе стратегические партнеры Вашингтона и сами США, продолжают торговлю с Россией. Сенатор уточнил, что введение 500-процентных тарифов фактически сделает невозможной внешнюю торговлю Штатов с большинством стран мира. Это приведет к росту цен для американских потребителей, усилит давление на доллар и может обострить отношения с рядом ключевых союзников в условиях усиливающейся геополитической нестабильности. Ранее Bloomberg выяснил позицию президента США Дональда Трампа по «сокрушительным санкциям» против России. Американские власти уведомили представителей Евросоюза о том, что президент Трамп изучает вариант поддержать законопроект о введении санкций против РФ, предложенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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