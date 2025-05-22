Алаудинов: наемники из Польши и Грузии пытались зайти в Курскую область

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ВС РФ уничтожили большинство наемников, пытавшихся вторгнуться в Курскую область
ВС РФ уничтожили большинство наемников, пытавшихся вторгнуться в Курскую область Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

ВС РФ уничтожили наемников ВСУ из Польши и Грузии, которые пытались зайти в Курскую область. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Большая часть наемников, пытавшихся зайти в Курскую область, были гражданами Польши и Грузии», — заявил Апти Алаудинов, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что российская армия уничтожила большую часть из этих наемников.

Курская область была освобождена 26 апреля 2025 года. В настоящее время ВС РФ создают буферную зону в Сумской области, чтобы обезопасить приграничную територию от новых террористических актов и обстрелов со стороны украинской армии.

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ВС РФ уничтожили наемников ВСУ из Польши и Грузии, которые пытались зайти в Курскую область. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Большая часть наемников, пытавшихся зайти в Курскую область, были гражданами Польши и Грузии», — заявил Апти Алаудинов, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что российская армия уничтожила большую часть из этих наемников. Курская область была освобождена 26 апреля 2025 года. В настоящее время ВС РФ создают буферную зону в Сумской области, чтобы обезопасить приграничную територию от новых террористических актов и обстрелов со стороны украинской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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