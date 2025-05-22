Хинштейн едет в Москву после похвалы Путина

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн направляется в Москву после одобрительной оценки своей работы со стороны президента России Владимира Путина. Об этом сообщил сам Хинштейн.
«Сегодня одним днем работаю в Москве, сейчас подъезжаем к столице. Накануне, будучи в Курске, президент сказал, что у меня неплохо получается выливать деньги. Буду стараться соответствовать такой высокой оценке со стороны Владимира Владимировича», — сказал Хинштейн в видеосообщении, опубликованном в его telegram-канале.
Врио главы региона отметил, что в Курской области существует много проблем и задач, решение которых невозможно обеспечить только своими силами. В связи с этим Хинштейн запланировал ряд встреч в Москве, чтобы обсудить важные вопросы и получить необходимую поддержку. Также политик добавил, что рассчитывает на успешное проведение всех запланированных переговоров в столице.
Ранее президент России Владимир Путин выразил согласие с предостережениями врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, который обратился к волонтерам с просьбой воздержаться от посещения приграничных территорий региона. Один из участников волонтерское организации сообщил, что его команда оказывает помощь в пунктах временного размещения и госпиталях, расположенных у границы. При этом, как отметил волонтер, Хинштейн неоднократно обращал внимание добровольцев на повышенный уровень риска, связанный с подобными поездками.
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