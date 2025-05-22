Выросло число беспилотников, атакующих Москву

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За ночь сбито два десятка БПЛА
За ночь сбито два десятка БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Число сбитых за ночь беспилотников в небе над Москвой выросло до 23. О новой отраженной атаке сообщил мэр Сергей Собянин. 

«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще пяти БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram. По его словам, на место падения обломков приехали экстренные службы.

Обновлено в 05:31 по мск. Собянин заявил, что уничтожены еще три беспилотника.

ВСУ в течение ночи пытаются атаковать Москву. Также шла атака на другие регионы страны. 

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Число сбитых за ночь беспилотников в небе над Москвой выросло до 23. О новой отраженной атаке сообщил мэр Сергей Собянин.  «Силами ПВО Минобороны отражена атака еще пяти БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram. По его словам, на место падения обломков приехали экстренные службы. Обновлено в 05:31 по мск. Собянин заявил, что уничтожены еще три беспилотника. ВСУ в течение ночи пытаются атаковать Москву. Также шла атака на другие регионы страны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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