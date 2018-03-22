В доме Витаса нашли 45 гильз после пьяной пальбы певца

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме российского певца Виталия Грачева, известного как Витас, 45 гильз. Именно такое количество выстрелов артист совершил в состоянии сильного подпития. Инцидент произошел в элитном поселке Барвиха в Подмосковье.
Помимо гильз, в доме Витаса обнаружили и изъяли сигнальный пистолет и четыре патрона к нему. «В период времени с 10.00 по 15.00 (Виталий Грачев — прим. ред.) производил выстрелы из сигнального пистолета, создавал угрозу обществу, нарушая общественный порядок», — пояснили в барвихинском отделении полиции. После инцидента певцу выписали штраф в размере 5500 рублей, пишет Life.ru.
О выстрелах сообщили соседи артиста. Полицейским пришлось штурмовать дом Грачева, чтобы задержать и отвезти его в отделение. По предварительной информации, Витас был в состоянии алкогольного опьянения.