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22 марта 2018
15:12  22 марта 2018 0

В доме Витаса нашли 45 гильз после пьяной пальбы певца

В доме артиста обнаружили сигнальный пистолетWikimedia Commons, Vitas

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме российского певца Виталия Грачева, известного как Витас, 45 гильз. Именно такое количество выстрелов артист совершил в состоянии сильного подпития. Инцидент произошел в элитном поселке Барвиха в Подмосковье.

Помимо гильз, в доме Витаса обнаружили и изъяли сигнальный пистолет и четыре патрона к нему. «В период времени с 10.00 по 15.00 (Виталий Грачев — прим. ред.) производил выстрелы из сигнального пистолета, создавал угрозу обществу, нарушая общественный порядок», — пояснили в барвихинском отделении полиции. После инцидента певцу выписали штраф в размере 5500 рублей, пишет Life.ru.

О выстрелах сообщили соседи артиста. Полицейским пришлось штурмовать дом Грачева, чтобы задержать и отвезти его в отделение. По предварительной информации, Витас был в состоянии алкогольного опьянения.

Иван Шестак
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