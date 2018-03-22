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22 марта 2018
17:12  22 марта 2018 0

Киллер, которому заказали вора Гули, начал убивать из-за обиды

На Гули началась охотаФото: Надир Салифов, Facebook
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
все новости сюжета

Стало известно, почему армянский вор в законе, 49-летний Андраник Согоян по кличке Зап, взялся за ремесло киллера. Оказалось, что осенью 2016 года Зап был публично унижен — избит, а после этого раскоронован за сотрудничество с властями.

В июле 2016 года в Армении произошла попытка государственного переворота. Оппозиционеры захватили полицейский участок в районе Эребуни на окраине Еревана. Все криминальные авторитеты, согласно своим неписаным законам, запрещающим иметь дело с органами власти, сразу же отмежевались от происходящих событий. Лишь Андраник Согоян проявил гражданскую активность и выступил на стороне законных органов власти. Пользуясь своим авторитетом, он убеждал граждан не поддаваться на агитацию оппозиционеров, сообщает «Прайм Крайм».

Дружба с властями поначалу принесла Запу пользу — МВД Армении объявило его главным вором республики. Однако «коллеги» не простили ему отступничества от воровских правил. 10 сентября 2016 года на улице Лер Камсар в Ереване Запа поймали, когда он шел со своими приближенными ворами 44-летним Суреном Аветисяном по кличке Паши Тха Суро Ленинаканский и 36-летним племянником Артемом Казаряном по кличке Запи Еган Артем Ленинаканский. Всех троих сильно избили на виду у людей и таким образом опозорили. Били их шесть армянских воров в законе: 47-летний Геворг Меликян по кличке Геворик Ошаканский, 45-летний Андраник Арутюнян по прозвищу Андо Хромой, 42-летний Самвел Арутюнян, он же Манети Тха Само, 38-летний Рафаел Хоецян по кличке Афо, 39-летний Норайр Пилоян по кличке Кончо и 45-летний Артем Микаелян по прозвищу Артем Горисский. Сразу после этого все трое избитых были лишены воровских корон. Чтобы поддержать Запа и не ронять его авторитет в глазах людей, МВД Армении сразу выслало из страны всех шестерых нападавших. В результате изгнанники осели в Турции и создали там новую преступную группировку.

Лишенный титула Зап затаил злобу на своих обидчиков и превратился из вора в законе в мстителя и ликвидатора. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что он организовал покушения на 47-летнего вора законе Гочи Алпаидзе по кличке Алфасона и 54-летнего Гайка Никогосяна по кличке Айко Карабахский. Оба вора выжили, но стали инвалидами. После этого Зап организовал убийство 36-летнего вора в законе Давида Алханашвили по кличке Дато Панкисский, которое произошло в Стамбуле. Теперь появилась информация, что Зап получил заказ на ликвидацию 45-летнего Надира Салифова по кличке Гули, который рвется к власти на территории России и всего бывшего Советского Союза. Из-за того, что нынешнему руководителю всего криминалитета страны 64-летнему Захарию Калашову по кличке Шакро Молодой грозит длительный срок заключения вплоть до пожизненного, в 2018 году в России пройдут выборы главного вора страны. Основным его конкурентом является 45-летний вор в законе Василий Христофоров по кличке Вася Воскрес. Христофоров является ставленником Шакро. Преступные группировки, как славянские, так и кавказские, подконтрольные Шакро Молодому, во время своеобразного съезда-сходки согласовали на «пост» главного вора страны кандидатуру Васи. Сам Шакро Молодой, пытаясь избежать наказания, в суде неожиданно заявил, что «руководство преступным сообществом я не осуществляю, у меня нет прозвища в преступном мире».

Как уточняет «Прайм Крайм», ситуация, когда вор в законе превращался в киллера, не нова. Воры в законе под разными предлогами убивают друг друга на протяжении всей своей истории. Сегодня с трудом можно вспомнить вора, у которого на руках не было бы крови другого вора. У большинства воров, чьи имена сейчас на слуху, руки по локоть в крови.

Виктор Дорофеев
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