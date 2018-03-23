{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,84
Динамика за 2 недели
Евро 70,31
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 марта 2018
22 марта 2018
06:14  23 марта 2018 0

Регионы повысят производительность труда в России

Шадринский Автоагрегатный завод (ШААЗ). Шадринск, сварщик, сварочные работы
Через семь лет граждане России будут создавать ВВП на 31,3 долларов в часФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Благодаря федеральной программе и проекту Министерства экономического развития для регионов производительность труда в РФ к 2025 году должна увеличиться с сегодняшних 25,4 долларов ВВП за один отработанный час до 31,3 долларов.

Предприятия регионов, которые готовы участвовать в проекте, получат льготное финансирование, но при этом их обяжут повышать квалификацию своих сотрудников, а также должны будут внедрять модель «бережливого производства», предполагающая оптимизацию логистических процессов до состояния «без потерь».

Отмечается, что прирост производительности труда на предприятиях, принимающие участие в программе, после первого года составит не менее пяти процентов. Через два года этот показатель повысится до пятнадцати процентов, а через пять лет — до тридцати процентов, сообщают «Известия».

Однако, эксперты считают главным торможением повышения производительности труда изношенность фондов предприятий, достигающая 48 процентов. Примечательно, что в последние десять лет производительность труда в РФ увеличивается, согласно среднему показателю, на два-три процента в год.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров