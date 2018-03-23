Регионы повысят производительность труда в России

06:14 23 марта 2018 0

Через семь лет граждане России будут создавать ВВП на 31,3 долларов в час Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Благодаря федеральной программе и проекту Министерства экономического развития для регионов производительность труда в РФ к 2025 году должна увеличиться с сегодняшних 25,4 долларов ВВП за один отработанный час до 31,3 долларов.

Предприятия регионов, которые готовы участвовать в проекте, получат льготное финансирование, но при этом их обяжут повышать квалификацию своих сотрудников, а также должны будут внедрять модель «бережливого производства», предполагающая оптимизацию логистических процессов до состояния «без потерь».

Отмечается, что прирост производительности труда на предприятиях, принимающие участие в программе, после первого года составит не менее пяти процентов. Через два года этот показатель повысится до пятнадцати процентов, а через пять лет — до тридцати процентов, сообщают «Известия».

Однако, эксперты считают главным торможением повышения производительности труда изношенность фондов предприятий, достигающая 48 процентов. Примечательно, что в последние десять лет производительность труда в РФ увеличивается, согласно среднему показателю, на два-три процента в год.