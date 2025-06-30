Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, как НАТО помог России

Экс-аналитик ЦРУ МакГоверн: НАТО укрепило Россию своими действиями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Действия НАТО поспособствовали усилению ВС РФ, сообщил Макговерн
Действия НАТО поспособствовали усилению ВС РФ, сообщил Макговерн Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс своими действиями способствовал укреплению самостоятельной политики России и усилению ее военного потенциала. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй МакГоверн. НАТО последовательно провоцировали Москву, демонстрируя отказ от принципов международного права и готовность к эскалации.

«Новая европейская логика следует старому девизу: если хочешь мира, готовься к войне. Но нынешние лидеры НАТО забыли, как европейские элиты слепо наткнулись на катастрофу в 1914 году, убежденные в собственном моральном превосходстве и открыто провоцируя друг друга», — отметил экс-аналитик немецкой газете Berliner Zeitung. По его словам, подобная политика альянса стала для России стимулом к модернизации своих вооруженных сил и развитию новых видов вооружений.

МакГоверн обратил внимание на тот факт, что российская армия прошла масштабное обновление и получила современные ракеты средней дальности, среди которых он выделил комплекс «Орешник». По его оценке, у Запада нет эффективных средств противодействия этим системам. МакГоверн считает, что ВС РФ стали значительно сильнее по сравнению с 2022 годом.

Президент России Владимир Путин в феврале 2022 года признал необходимость проведения спецоперации на Украине. Он уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. Одной из причин конфликта также было стремление НАТО к расширению на восток.

Сегодня российские военные планомерно продвигаются в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что решение о начале спецоперации было принято из-за угрозы нацизма на Украине и необходимости защитить население Донбасса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Североатлантический альянс своими действиями способствовал укреплению самостоятельной политики России и усилению ее военного потенциала. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй МакГоверн. НАТО последовательно провоцировали Москву, демонстрируя отказ от принципов международного права и готовность к эскалации. «Новая европейская логика следует старому девизу: если хочешь мира, готовься к войне. Но нынешние лидеры НАТО забыли, как европейские элиты слепо наткнулись на катастрофу в 1914 году, убежденные в собственном моральном превосходстве и открыто провоцируя друг друга», — отметил экс-аналитик немецкой газете Berliner Zeitung. По его словам, подобная политика альянса стала для России стимулом к модернизации своих вооруженных сил и развитию новых видов вооружений. МакГоверн обратил внимание на тот факт, что российская армия прошла масштабное обновление и получила современные ракеты средней дальности, среди которых он выделил комплекс «Орешник». По его оценке, у Запада нет эффективных средств противодействия этим системам. МакГоверн считает, что ВС РФ стали значительно сильнее по сравнению с 2022 годом. Президент России Владимир Путин в феврале 2022 года признал необходимость проведения спецоперации на Украине. Он уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. Одной из причин конфликта также было стремление НАТО к расширению на восток. Сегодня российские военные планомерно продвигаются в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что решение о начале спецоперации было принято из-за угрозы нацизма на Украине и необходимости защитить население Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...