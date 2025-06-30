Североатлантический альянс своими действиями способствовал укреплению самостоятельной политики России и усилению ее военного потенциала. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй МакГоверн. НАТО последовательно провоцировали Москву, демонстрируя отказ от принципов международного права и готовность к эскалации.
«Новая европейская логика следует старому девизу: если хочешь мира, готовься к войне. Но нынешние лидеры НАТО забыли, как европейские элиты слепо наткнулись на катастрофу в 1914 году, убежденные в собственном моральном превосходстве и открыто провоцируя друг друга», — отметил экс-аналитик немецкой газете Berliner Zeitung. По его словам, подобная политика альянса стала для России стимулом к модернизации своих вооруженных сил и развитию новых видов вооружений.
МакГоверн обратил внимание на тот факт, что российская армия прошла масштабное обновление и получила современные ракеты средней дальности, среди которых он выделил комплекс «Орешник». По его оценке, у Запада нет эффективных средств противодействия этим системам. МакГоверн считает, что ВС РФ стали значительно сильнее по сравнению с 2022 годом.
Президент России Владимир Путин в феврале 2022 года признал необходимость проведения спецоперации на Украине. Он уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. Одной из причин конфликта также было стремление НАТО к расширению на восток.
Сегодня российские военные планомерно продвигаются в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что решение о начале спецоперации было принято из-за угрозы нацизма на Украине и необходимости защитить население Донбасса.
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