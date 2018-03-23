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24 марта 2018
23 марта 2018
Главные новости Москвы
23:45  23 марта 2018 0

ЦБ прекратил внешнее управление «Бинбанком»

Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, бинбанк
На оздоровление кредитной организации регулятору потребовалось полгодаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Полномочия Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) в качестве временной администрации «Бинбанка» прекращены. Соответствующий приказ Банка России был опубликован в пятницу, 23 марта, на сайте регулятора.

Как следует из документа, прекращение полномочий назначенной ЦБ РФ временной администрации связано с формированием в «Бинбанке» собственных органов управления. Как передает РБК, «Бинбанк» стал второй в России кредитной организацией, в отношении которой применили новую схему санации. Регулятор выступил в качестве инвестора, используя средства Фонда консолид?ации банковского сектора (ФКБС).

Напомним, ЦБ РФ объявил о санации «Бинбанка» в сентябре прошлого года. Однако, как писало «URA.RU», задача закрытия кредитной организации не стояла: регулятор поручился, что созданы все механизмы, чтобы финансовые учреждения вроде «Бинбанка» или «Открытия» пришли в норму.

Евгений Александров
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