ЦБ прекратил внешнее управление «Бинбанком»

Полномочия Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) в качестве временной администрации «Бинбанка» прекращены. Соответствующий приказ Банка России был опубликован в пятницу, 23 марта, на сайте регулятора.
Как следует из документа, прекращение полномочий назначенной ЦБ РФ временной администрации связано с формированием в «Бинбанке» собственных органов управления. Как передает РБК, «Бинбанк» стал второй в России кредитной организацией, в отношении которой применили новую схему санации. Регулятор выступил в качестве инвестора, используя средства Фонда консолид?ации банковского сектора (ФКБС).
Напомним, ЦБ РФ объявил о санации «Бинбанка» в сентябре прошлого года. Однако, как писало «URA.RU», задача закрытия кредитной организации не стояла: регулятор поручился, что созданы все механизмы, чтобы финансовые учреждения вроде «Бинбанка» или «Открытия» пришли в норму.