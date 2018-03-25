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25 марта 2018
19:40  25 марта 2018 0

При пожаре в Кемерово пропали 17 человек

Пожар в Пушкинском музее. Москва, пожарные, тушение пожара
На месте работают боле 230 человек и 50 единиц техникиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Стало известно о 17 пропавших без вести при пожаре в кемеровском торговом центре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Ранее в Следственном комитете РФ рассказали о четырех погибших.

В кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, в результате которого людям пришлось срочно эвакуироваться. Некоторых спасателям пришлось снимать с крыши, а кто-то выпрыгивал из окон, рискуя жизнью. Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела и гибели троих детей и женщины. МЧС сообщает, что очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где располагаются кинозалы, детские площадки и аттракционы.

К тушению пожара привлечено более 230 человек и 50 единиц техники. На месте работает группа правоохранительных органов. Движение вокруг торгового центра перекрыто, работает горячая линия. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание максимально оперативно разобраться в причинах произошедшего и оценить действия лиц, ответственных за безопасность торгового комплекса.

Виктор Жуков
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