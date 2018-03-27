10:30 27 марта 2018 0

Ситуация в «Центральном» за два года так и не изменилась в лучшую сторону Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

В торговом центре «Центральный» в Тюмени до сих пор не устранены нарушения правил противопожарной безопасности, рассказал представитель одного из арендаторов. По его словам, в «Центральном» может произойти такая же трагедия, как и в Кемерово, где в страшном пожаре погибли десятки человек.

Николай Бикеев, брат предпринимательницы из Екатеринбурга Надежды Бикеевой, рассказал «URA.RU», что ситуация в тюменском торговом центре за почти два года (с момента публикации агентством предыдущего материала) так и не изменилась в лучшую сторону. Он утверждает, что в «Центральном» нет сигнализации, вытяжек, а аварийный пожарный выход на первом этаже остается перекрытым. «Каждые четыре месяца у них проводятся проверки, выписывается новое предписание, которое никто не выполняет. 43 листа нарушений нашли специалисты из МЧС. Там план эвакуации висел семь лет и не соответствовал действительности», — рассказал Бикеев.

Бикеев напомнил, что при незаконной перепланировке в тюменском ТЦ, где у его сестры располагались два магазина, был перекрыт аварийный пожарный выход. В 2014 году Бикеевой из-за этого пришлось закрыть свои магазины. В противном случае ей бы пришлось заплатить внушительный штраф. Однако несмотря на все выявленные нарушения, «Центральный» продолжает работу. Николай Бикеев и его сестра обращались в разные ведомства, в том числе — в Генпрокуратуру РФ, в администрацию президента, в МЧС. Однако дальше штрафов и предписаний дело не зашло. «Этот ТЦ — мина замедленного действия, курица, которая несет золотые яйца, поэтому ее не трогают», — говорит Бикеев. Тем не менее он отметил, что юристы продолжают работать по этому вопросу, и сам он намерен заказать независимую экспертизу.

Между тем в торговом центре сообщили, что по результатам проверок никаких нарушений выявлено не было. «Эвакуационные выходы открыты. Все соответствует требованиям противопожарной безопасности», — заявили в ТЦ.

Напомним, о ситуации в «Центральном» «URA.RU» рассказывало еще полтора года назад. Тогда в ГУ МЧС России по Тюменской области не смогли дать оперативный комментарий по этому поводу, сейчас в пресс-службе ведомства также на звонок корреспондента не ответили.