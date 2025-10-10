Отмены и задержки рейсов: что происходит в аэропортах России 10 октября

Ночью 10 октября в одном из аэропортов России ограничили прилет и вылет рейсов. Также по всей стране прошел ряд задержек и отмен рейсов. Об обстановке в воздушных гаванях России утром 10 октября — в материале URA.RU.
В каких аэропортах были введены ограничения 10 октября
Этой ночью в одном из аэропортов России были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Работу приостановили в воздушной гавани Краснодара. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения в аэропорту Пашковский действовали с 22:23 до 5:40 мск. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.
Аэропорт Сочи
За минувшую ночь в аэропорту Сочи отменили один рейс — в Тюмень. Задержаны рейсы в Анталью, Ульяновск, Тбилиси, Самару, Батуми, Москву и Ереван. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Самары, Красноярска, Антальи, Самарканда и Калуги.
Аэропорт Екатеринбурга
Судя по онлайн-табло, в Кольцово за ночь 10 октября задержали лишь один рейс — в Белоярский. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Шарджа, Сочи, Дубая, Москвы, Антальи, Душанбе и Худжанда.
Аэропорт Новосибирска
В Толмачево за прошедшую ночь отменили рейс в Братск. Задержаны рейсы в Бишкек, Баку, Ташкент и Уфу. С опозданием прибыли самолеты из Минеральных Вод, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Иркутска, Хабаровска, Улан-Удэ, Кемерово, Абакана, Пекина, Кызыла, Усть-Каменогорска и Нижневартовска.
Аэропорт Санкт-Петербурга
Судя по онлайн-табло, за ночь 10 октября в Пулково отменили рейсы в Анталью, Сыктывкар и Тегеран. Задержан вылет в Ухту. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Москвы, Монастира, Стамбула, Антальи, Душанбе и Шарм-эль-Шейха.
Аэропорты Москвы
Шереметьево
В Шереметьево ночью 10 октября задержали рейсы в Уфу, Ургенч и Дели. С опозданием совершили посадку самолеты из Калининграда, Архангельска, Минеральных Вод, Мурманска, Кирова, Санкт-Петербурга, Казани, Махачкалы, Даламана, Белграда, Баку, Омска, Барнаула и Екатеринбурга.
Внуково
Во Внуково минувшей ночью отменили рейс в Анталью. Также один рейс в Анталью задержан. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Дубая, Санкт-Петербурга, Стамбула, Калининграда, Астаны, Еревана, Перми, Тюмени и Ташкента.
Домодедово
В Домодедово за ночь отменили два рейса: в Бишкек и Абу-Даби. Задержаны вылеты в Нячанг, Дубай и Сочи. С опозданием прибыли самолеты из Уфы, Хургады, Ташкента, Антальи, Сочи, Еревана, Тель-Авива, Дубая и Омска.
