В Кургане мировой суд при повторном рассмотрении дела инвалида детства Александра Журенкова признал его невиновным в нанесении побоев двум девушкам и освободил от крупного штрафа. Об этом «URA.RU» сообщил председатель организации Центр общественного контроля Иван Камшилов, представлявший интересы инвалида в суде.
«Суд пришел к выводу, что в деле отсутствует состав административного правонарушения. Более того, полицейские признали в суде, что у девушек не было телесных повреждений, что подтвердила экспертиза, — рассказал правозащитник. — Журенков даже расплакался от радости».
В декабре 2017 года известного многим курганцам инвалида детства по умственному развитию Александра Журенкова мировой суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за нанесение побоев двум девушкам. Сам Журенков утверждал, что это как раз он летом 2017 года стал жертвой пьяных хулиганок, которые унижали его и били штакетником из-за грязного туалета. Журенков подрабатывал в горсаду уборщиком мусора и туалета за 50 рублей в день, а девушки устроили скандал из-за медленной уборки. Инвалид пожаловался «URA.RU», что его осудили, воспользовавшись тем, что он «имеет психическое заболевание и не может себя защитить», а обидчицы остались безнаказанными. Горсуд направил дело на повторное рассмотрение.
После получения решения мирового суда Иван Камшилов намерен привлечь к ответственности хулиганок. «Я хочу разобраться, почему полиция не привлекла их к ответственности при том, что у Журенкова были сняты побои. Срок давности по делу еще не прошел, думаю, хоть одну из хулиганок нужно наказать», — заявил он агентству.