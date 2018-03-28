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28 марта 2018
27 марта 2018
26 марта 2018
19:11  28 марта 2018 0

На Ямале отдали под суд рецидивиста, который сжег своего работодателя

Бывший наркоман вернется за решетку, но уже за убийствоФото: Илья Московец

В Надыме отправлено дело в суд 43-летнего ямальца, обвиняемого в убийстве и умышленном поджоге. Жертвой успевшего отсидеть 4,5 года за незаконный оборот наркотиков мужчины стал его 62-летний земляк, у которого он подрабатывал на ремонте гаража.

Заказчик остался недоволен качеством работы и отказался платить за нее. Около полуночи 23 сентября 2017 года нетрезвый работник пришел к нему в гараж и потребовал денег. Получив нецензурный ответ, он схватил тяжелый гаечный ключ и ударил пожилого оппонента по голове. Потом в ход пошла металлическая труба — в общей сложности пострадавший получил 11 ударов.

Сочтя его мертвым, бывший «сиделец» скинул тело в ремонтную яму и закидал ветошью, а перед уходом поджег гараж. Как выяснила судмедэкспертиза, потерпевший был еще жив, но умер во время пожара от отравления продуктами горения. Вместе с гаражом сгорел припаркованный рядом автомобиль Hyundai Santa Fe, принадлежавший сыну потерпевшего. Общий материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.

Теперь предполагаемому убийце грозит приговор по ч.1 ст. 105 (убийство), ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба) и ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем), сообщили «URA.RU» в Следственном управлении СКР по ЯНАО.

Сергей Мороз
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