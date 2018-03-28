20:53 28 марта 2018 0

Финал международного конкурса пройдет в Дубае Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В Ханты-Мансийске определили победителей чемпионата Global Management Challenge по стратегическому управлению компанией. Лучшими менеджерами оказались представители Югры, они отправятся на общероссийский этап конкурса в Москву.

Второе место заняла команда из Кургана, третьими стали молодые управленцы из Верхней Пышмы. «Это будущее нашего региона, такими ребятами можно только гордиться», — прокомментировал результаты команды из Зауралья вице-губернатор по экономике Сергей Чебыкин.

Всего в состязаниях приняли участие более 60 тыс. человек со всей России. Финал международного чемпионата Global Management Challenge пройдет в апреле 2018 года в Дубае.