05:53 29 марта 2018 0

В туристическом автобусе находились сорок российских детей Фото: Илья Московец © URA.RU

Полиция Берлина остановила аварийный туристический автобус, в котором находились 40 российских детей. Транспортное средство задержали 26 марта на выезде из столицы Германии из-за серьезных

Стражам порядка автобус показался подозрительным, поэтому они отогнали его на таможенную базу «Драйлинден». Специалисты проверили транспорт и сообщили, что он находится в аварийном состоянии: не работали правый задний тормоз и левый передний тормоз, бензобак болтался и в любой момент мог отвалиться, полностью стерлись тормозные диски, поврежден глушитель, а также сломана подвеска переднего моста.

На время проверки детей разместили в гостинице, после чего они продолжили свое путешествие. Учительница, которая сопровождала учащихся, высказала недоумение в этой ситуации. По ее мнению, не стоило их задерживать из-за мелких неисправностей, пишет «Лента.ру».