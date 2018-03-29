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29 марта 2018
28 марта 2018
05:53  29 марта 2018 0

Полиция Берлина задержала разваливающийся автобус с 40 российскими школьниками. Не работали тормоза и болтался бензобак

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, школьный автобус, автобус, дети, желтый автобус
В туристическом автобусе находились сорок российских детейФото: Илья Московец © URA.RU

Полиция Берлина остановила аварийный туристический автобус, в котором находились 40 российских детей. Транспортное средство задержали 26 марта на выезде из столицы Германии из-за серьезных

Стражам порядка автобус показался подозрительным, поэтому они отогнали его на таможенную базу «Драйлинден». Специалисты проверили транспорт и сообщили, что он находится в аварийном состоянии: не работали правый задний тормоз и левый передний тормоз, бензобак болтался и в любой момент мог отвалиться, полностью стерлись тормозные диски, поврежден глушитель, а также сломана подвеска переднего моста.

На время проверки детей разместили в гостинице, после чего они продолжили свое путешествие. Учительница, которая сопровождала учащихся, высказала недоумение в этой ситуации. По ее мнению, не стоило их задерживать из-за мелких неисправностей, пишет «Лента.ру».

Александр Черноскутов
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