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30 марта 2018
29 марта 2018
28 марта 2018
27 марта 2018
12:53  30 марта 2018 0

Часть главной трассы Ямала отдадут федералам, чтобы сэкономить

Виды Салехарда, дорожные знаки, стела, указатели, лабытнанги, салехард
Дорогу Салехард—Сургут начали передавать в федеральную собственностьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Часть автотрассы Салехард—Сургут перейдет в федеральную собственность уже в этом году. Речь идет о участке от южной границы Ямала до Губкинского, протяженностью более 217 км. Об этом рассказал глава департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Першиков на выездном совещании.

«Передача дорог в федеральную собственность позволит высвободить часть средств дорожного фонда автономного округа, которая будет направлена на развитие сети региональных дорог», — пояснил глава ведомства, которого цитирует «Север-пресс».

Ранее в большом интервью для «URA.RU» Максим Першиков рассказал, что к лету 2019 года власти намерены передать участок от границы Ямала до самого Нового Уренгоя. Постепенно в федеральную собственность перейдет вся трасса. С момента передачи на федеральных участках начнет действовать система «Платон».

Вячеслав Егоров
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