Часть главной трассы Ямала отдадут федералам, чтобы сэкономить

Часть автотрассы Салехард—Сургут перейдет в федеральную собственность уже в этом году. Речь идет о участке от южной границы Ямала до Губкинского, протяженностью более 217 км. Об этом рассказал глава департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Першиков на выездном совещании.
«Передача дорог в федеральную собственность позволит высвободить часть средств дорожного фонда автономного округа, которая будет направлена на развитие сети региональных дорог», — пояснил глава ведомства, которого цитирует «Север-пресс».
Ранее в большом интервью для «URA.RU» Максим Першиков рассказал, что к лету 2019 года власти намерены передать участок от границы Ямала до самого Нового Уренгоя. Постепенно в федеральную собственность перейдет вся трасса. С момента передачи на федеральных участках начнет действовать система «Платон».