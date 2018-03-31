В экспозиции представлены и другие подробности службы
Сотни экспонатов, посвященных трем векам челябинской преступности и борьбы с ней, представили южноураольцм полицейские. Соответствующая выставка открылась В Государственном музее истории Южного Урала
Всего в экспозиции 700 документов и предметов. В их числе средства для задержания преступников и дознания, изъятые орудия преступлений и вещественные доказательства, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Горожане и гости столицы Южного Урала могут также увидеть оружие милиционеров, полицейских и их противников — от исторических до современных образцов.
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