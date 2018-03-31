Ученые Югры массово увольняются из Сургутского госуниверситета. Профессор Валерий Еськов опубликовал по этому поводу открытое письмо, в котором обвинил в происходящем областных чиновников и заявил, что те унижают науку своими реформами.
«Прежде всего, несколько замечаний. Во-первых, так называемые реформы проводились и проводятся чиновниками, без привлечения ученых, без публичного обсуждения, то есть планируемый результат мало кому известен, если он существует вообще. Складывается впечатление, что при уменьшающемся финансировании научных исследований в ХМАО, речь идет исключительно о дележе сокращающегося денежного пирога в пользу не всегда талантливых, но зато лояльных и приближенных к авторам реформ личностей», — пишет Валерий Еськов в своем письме, опубликованном на «ЮграPRO».
Наиболее эмоциональная часть обращения ученого посвящена департаменту имущества ХМАО. Он возмущен тем, что именно эта организация занималась написанием нового устава СурГУ. «Почему устав СурГУ не обсуждался в коллективе, а был составлен и утвержден не профильным (к образованию) Департаментом имущества ХМАО? Получается, докторов наук в Югре приравняли к имуществу, и этот чиновничий маразм, сравнимый с небывалым чудом, был, единственно по России, осуществлен только в Югре! То, что происходит в науке ХМАО — унизительно для человека с чувством собственного достоинства», — заявляет Еськов.
Профессор Еськов работает в СурГУ с 1996 года, имеет степени доктора физико-математических наук, доктора биологических наук.
В департаменте общественных и внешних связей ХМАО «URA.RU» пообещали прокомментировать открытое письмо профессора Еськова позднее. Получить оперативный комментарий в СурГУ не удалось — в учреждении не взяли трубку.