21:22 31 марта 2018 0

В пятиэтажке загорелась квартира Фото: служба спасения «Сова»

При пожаре в многоквартирном доме на ВИЗе в Екатеринбурге серьезно пострадал молодой человек. Он спрыгнул с балкона, спасаясь от огня, и в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Пожар в жилом доме на улице Заводской начался днем 31 марта, передает служба спасения «Сова». На месте происшествия работали три единицы техники и 13 человек личного состава. По информации пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в квартире на втором этаже пятиэтажки огнем было повреждено имущество на площади 10 кв. метров. Пожарные эвакуировали из дома 10 человек (в том числе семь детей). К началу седьмого вечера пожар был ликвидирован.

Пострадал при пожаре хозяин горевшей квартиры: молодой человек, спасаясь от огня, выскочил на балкон, а потом прыгнул вниз. Бригадой скорой помощи его доставили в ожоговый центр в тяжелом состоянии.