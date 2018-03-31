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31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Свердловской области
21:22  31 марта 2018 0

Житель Екатеринбурга спрыгнул с балкона, спасаясь от огня. ФОТО

В пятиэтажке загорелась квартираФото: служба спасения «Сова»

При пожаре в многоквартирном доме на ВИЗе в Екатеринбурге серьезно пострадал молодой человек. Он спрыгнул с балкона, спасаясь от огня, и в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Пожар в жилом доме на улице Заводской начался днем 31 марта, передает служба спасения «Сова». На месте происшествия работали три единицы техники и 13 человек личного состава. По информации пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в квартире на втором этаже пятиэтажки огнем было повреждено имущество на площади 10 кв. метров. Пожарные эвакуировали из дома 10 человек (в том числе семь детей). К началу седьмого вечера пожар был ликвидирован.

Пострадал при пожаре хозяин горевшей квартиры: молодой человек, спасаясь от огня, выскочил на балкон, а потом прыгнул вниз. Бригадой скорой помощи его доставили в ожоговый центр в тяжелом состоянии.

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Фото: служба спасения «Сова»

Наталья Володина
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