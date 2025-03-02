Свердловскую область накроет снегопад

В Свердловской области в течение текущей недели ожидается снегопад, однако основная часть осадков придется на Южный Урал. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«При существующих прогнозах основные осадки придутся на Южный Урал, причем это юг Челябинской области и Оренбургская область. Свердловской области достанется лишь несколько миллиметров, так что существенной прибавки к высоте снежного покрова пока что ожидать не приходится», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Помимо осадков, в регион придут морозы до -21 градуса к 5 марта. 3 марта температура опустится до -17 градусов, а 4 марта — до -15 градусов.
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