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01 апреля 2018
31 марта 2018
06:48  01 апреля 2018 0

Британский дипломат рассказал о нестыковках в «деле Скрипаля»

Обострение отношений выгодно военным и оружейной промышленности, считает бывший британский посолФото: Craig Murray, Twitter
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Правозащитник Крейг Мюррей, ранее работавший в МИД Великобритании, в беседе с журналистами указал на ряд нестыковок в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Коме того, бывший дипломат уверен — политический скандал и обострение международной обстановки более всего выгодно военным и оборонной промышленности.

По словам Мюррея, военные и торговцы оружием выиграют от новой холодной войны больше всех. «Военная промышленность от этого выиграет больше всего — такие события положительно сказываются на оборонном бюджете», — заявляет бывший посол Соединенного Королевства в Узбекистане со страниц The Consorcium.

При этом правозащитник заметил ряд нестыковок в заявлениях официальных лиц и документах, которыми те оперируют. Так, при общении с журналистами министр иностранных дел Борис Джонсон и остальные лица говорят о том, что яд, которым был отравлен Скрипаль, завезен из России. А в официальных заявлениях парламента и Совета безопасности ООН указывают уже на то что оружие данного типа разрабатывалось в России. При этом никаких прямых доказательств того, что Скрипаля отравили именно российские спецслужбы и именно ядом, произведенным в России, не предоставлено, отмечает Мюррей.

Экс-посол указал и на ряд других логических несоответствий в деле Скрипаля. Например, почему не пострадали медики, оказывавшие помощь отравленным Скрипалям, а также зачем России портить свою репутацию, убивая никому не нужного бывшего разведчика, которого сама же и согласилась обменять.

Напомним, отравление Сергея Скрипаля положило начало новому обострению отношений между Россией и странами Запада. Британия обвинила Россию в агрессивных действиях и выдворила 23 дипломата, призвав к аналогичным шагам своих союзников. В результате Великобританию поддержали США, Украина, Канада и более 10 стран Евросоюза.

Евгений Александров
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