11:27 01 апреля 2018 0

В зоне риска живет 60% россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аналитический центр МЧС «Антистихия» подготовил доклад с перечнем регионов России, где возможно повторение кемеровской трагедии. В зоне риска проживает 90 миллионов граждан страны. Специалисты даже подсчитали ущерб, которым чреваты новые катастрофы — от 675 до 900 млрд (1,5-2% ВВП).

«Пожароопасными» признали 30 регионов. «Наибольшая вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, прогнозируется на территории республики Саха-Якутия, Приморского и Хабаровского краев (Дальневосточный ФО), Красноярского, Забайкальского краев, республик Бурятия, Тыва, Иркутской, Омской, Новосибирской областей (Сибирский ФО), Свердловской области и Ханты-Мансийского АО (Уральский ФО), Пермского края, Нижегородской, Самарской области, республики Татарстан (Приволжский ФО), Архангельской, Мурманской, Псковской областей, республик Карелия, Коми, Санкт-Петербурга (Севере-Западный ФО), Владимирской, Московской областей, Москвы (Центральный ФО), Ростовской области и Краснодарского края (Южный ФО), Ставропольского края, республик Дагестан, Чечня, Ингушетия (Северо-Кавказский ФО)», — говорится в документе, с которым удалось ознакомиться журналистам РИА «Новости».

Доклад был составлен после трагедии в Кемерове. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, большинство из которых дети. Происшедшее уже неделю является одной из самых обсуждаемых тем в стране. Как сообщало «URA.RU», она привела к краху почти безупречной карьеры губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Сегодня, 1 апреля, 73-летний политик обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой об отставке, а к землякам — с покаянным видеообращением. «Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора оставаться ну нельзя, морально нельзя», — цитирует Тулеева RT.