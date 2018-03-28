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28 марта 2018
Главные новости 
08:06  28 марта 2018 2

Двум уральским регионам угрожают ураганы и град

Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, оборванные провода, село малое песьяново, ураган, разрушения
В результате непогоды могут быть оборваны линии электропередачи и повреждены зданияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На территории Челябинской области и Пермского края в этом году ожидаются опасные погодные явления, такие как шквалы, ураганы и град. Об этом рассказали эксперты центра «Антистихия».

Непогода обрушится на тридцать регионов семи федеральных округов страны. Помимо Уральского, из-за опасных метеорологических явлений могут понести убытки Дальневосточный, Сибирский, Приволжский, Центральный, Южный и Северо-Кавказский округа, передает Life.ru.

По данным центра, годовой экономический ущерб от ЧС в России может достигать 1,5—2% ВВП страны — от 675 до 900 миллиардов рублей, пишет «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что вред может быть нанесен как населению, так и отраслям экономики. Например, непогода может привести к обрыву линий электропередачи, повреждению зданий и сооружений, повалу деревьев, подтоплениям территорий, затруднениям в работе транспорта и дорожных служб, а также к порче сельскохозяйственных культур и угодий.

Как ранее сообщало «URA.RU», в летний период Россию может захлестнуть волна лесных пожаров. Особенную угрозу они представляют для Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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