21:00 02 апреля 2018 0

Путин придумал наказание для взяточников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Аман Тулеев ушел с поста губернатора Кемеровской области после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Но у бывшего главы Кузбасса, который еще в 2011 получил звание «Народного губернатора», сохранились особые преференции. Тулеев, например, оставит себе охраняемую резиденцию, личного помощника и будет получать солидные ежемесячные выплаты.

Регион, тем временем, возглавил бывший гендиректор якутской компании «Колмар» Сергей Цивилев. Бывшие коллеги из Республики Саха рассказали «URA.RU», что это за человек и чем он знаменит.

Братьев Магомедовых и их партнера Артура Максидова отправили в «Кремлевский централ», где сидит Улюкаев. Экс-сенатор и олигарх из списка Forbes устроили себе VIP-условия даже в СИЗО. Также стало известно, насколько роскошной была жизнь Магомедовых и членов их семей до ареста. Несколько фото — вместо тысячи слов.

Владимир Путин придумал новое наказание за взятки и подкуп. Президент внес на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий арестовывать имущество и денежные средства. Правда, есть некоторые условия.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов признал, что российские законы не имеют отношения к реальной жизни. И рассказал, что теперь будут делать правительство и Госдума.

«Почта России» торжественно запустила сервис доставки посылок с помощью беспилотника. Правда, первый же дрон влетел в стену жилого дома и разбился. Позже в «Почте России» отметили, что посылка осталась цела, и объяснили, что произошло с беспилотником.