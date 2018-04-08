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Главные новости Свердловской области
05:06  08 апреля 2018 0

Делом въехавшего в столб «пазика» займется СКР

В результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детейФото: «Ночные новости»

Изучать обстоятельства столкновения рейсового автобуса ПАЗ со столбом в Екатеринбурге будут представители Следственного комитета РФ. Ведомство намерено изъять у ГИБДД материалы доследственной проверки по факту ДТП.

Как сообщили представители следственного управления СКР по Свердловской области, главной причиной такого решения стало то, что в ДТП пострадали дети. «С учетом того, что защита прав несовершеннолетних от преступных посягательств является одним из приоритетных направлений деятельности органов СК России, и в данном случае могут усматриваться признаки статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СКР», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №64 «поселок Мичуринский — поселок Компрессорный» вечером 7 апреля допустил столкновение со столбом. Как писало «URA.RU», в результате столкновения пострадали 10 человек, в том числе двое детей: двухлетний мальчик и 12-летняя девочка. Со слов водителя, он остановил транспортное средство вне остановочного комплекса по просьбе пассажиров, а когда продолжил движение, его ослепило ярким светом.

Евгений Александров
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