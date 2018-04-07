{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 апреля 2018
06 апреля 2018
05 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
21:23  07 апреля 2018 0

В Екатеринбурге водитель «пазика» въехал в столб. Двое детей в больнице. ФОТО

Водитель врезался в столб освещенияФото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в опору освещения. В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе двое детей.

Авария с пассажирским автобусом марки ПАЗ, следовавшим по маршруту №64 поселок Мичуринский — поселок Компрессорный, произошла около 18:46. «Водитель транспортного средства остановил машину вне автобусной площадки якобы по просьбе пассажиров. А когда отъехал, яркий луч света ослепил его, в результате чего он наехал на столб освещения», — рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате происшествия пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Мальчик 2,5 лет с подозрением на черепно-мозговую травму и 12-летняя девокчка с ушибленными ранами доставлены в Детскую городскую клиническую больницу № 9. Еще восемь человек были госпитализированы в иные медучреждения города. Отмечается, что водитель приехал в Екатеринбург из Новоуральска.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург
Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Сейчас полицейские анализируют съемки с видеорегистратора. По итогам проверки инспекторы ГИБДД примут соответствующее процессуальное решение.

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров