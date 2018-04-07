21:23 07 апреля 2018 0

Водитель врезался в столб освещения Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в опору освещения. В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе двое детей.

Авария с пассажирским автобусом марки ПАЗ, следовавшим по маршруту №64 поселок Мичуринский — поселок Компрессорный, произошла около 18:46. «Водитель транспортного средства остановил машину вне автобусной площадки якобы по просьбе пассажиров. А когда отъехал, яркий луч света ослепил его, в результате чего он наехал на столб освещения», — рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате происшествия пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Мальчик 2,5 лет с подозрением на черепно-мозговую травму и 12-летняя девокчка с ушибленными ранами доставлены в Детскую городскую клиническую больницу № 9. Еще восемь человек были госпитализированы в иные медучреждения города. Отмечается, что водитель приехал в Екатеринбург из Новоуральска.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Сейчас полицейские анализируют съемки с видеорегистратора. По итогам проверки инспекторы ГИБДД примут соответствующее процессуальное решение.