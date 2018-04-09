Мегионские нефтяники открыли новую залежь черного золота

На Луговом месторождении в Югре открыта новая залежь нефти. Запасы сосредоточены в юрских и меловых отложениях и предварительно оцениваются в 2,3 млн тонн. Об этом рассказали в компании «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Новую залежь обнаружили на этапе доразведки месторождения, пробурив боковой ствол в одной из скважин. Специалисты «Славнефть-Мегионнефтегаза» работали над проектом вместе с представителями научно-технического центра «Газпром нефти». С помощью современных технологий они по-новому интерпретировали данные 3D-сейсмики прошлых лет и создали единую региональную геологическую модель Левобережной группы месторождений, в которую входит и Луговое.
«Углубленное доизучение региональной геологии, концептуальное моделирование с внедрением новых технологий и подходов позволили не только увеличить объем геологоразведочных работ, но и повысить их эффективность», — пояснил заместитель генерального директора — главный геолог «Славнефть-Мегионнефтегаза» Максим Кузнецов.
По итогам 2017 года предприятию удалось прирастить запасы промышленных категорий на 19,6 млн тонн нефтяного эквивалента, возместив добычу углеводородов. «Славнефть-Мегионнефтегаз» является основным нефтегазодобывающим предприятием компании «Славнефть», принадлежащей на паритетных началах «Роснефти» и «Газпром нефти». Предприятие осуществляет разработку нефтегазовых месторождений в Нижневартовском, Сургутском и Нефтеюганском районах ХМАО.