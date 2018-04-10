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10 апреля 2018
09 апреля 2018
17:29  10 апреля 2018 0

Устроивший поножовщину в югорской школе подросток целился в руки

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, убийство, криминал, руки в крови
Подросток принес нож в школуФото: Pixabay

Школьник, напавший с ножом на подростка в Радужном, бил по рукам. Об этом «URA.RU» сообщили в ОМВД по Радужному.

В полиции прокомментировали, что об инциденте стало известно от одного из учителей школы. Приехавшие на место полицейские выяснили, что между двумя подростками произошел конфликт, во время которого один школьник достал из кармана перочинный нож и несколько раз ударил своего противника в руку.

Как ранее сообщало «URA.RU», решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Происшествие поставлено на контроль правительства ХМАО. Проверку проведет окружной департамент образования, создана специальная комиссия, в которую вошли не только чиновники, но и силовики.

Антон Степыгин
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