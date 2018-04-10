Устроивший поножовщину в югорской школе подросток целился в руки

Подросток принес нож в школу
Школьник, напавший с ножом на подростка в Радужном, бил по рукам. Об этом «URA.RU» сообщили в ОМВД по Радужному.
В полиции прокомментировали, что об инциденте стало известно от одного из учителей школы. Приехавшие на место полицейские выяснили, что между двумя подростками произошел конфликт, во время которого один школьник достал из кармана перочинный нож и несколько раз ударил своего противника в руку.
Как ранее сообщало «URA.RU», решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Происшествие поставлено на контроль правительства ХМАО. Проверку проведет окружной департамент образования, создана специальная комиссия, в которую вошли не только чиновники, но и силовики.