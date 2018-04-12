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Главные новости Ямала
12:36  12 апреля 2018 1

В Ноябрьске депутат начал строительство здания, против которого выступали горожане и мэрия

Однако вместо высотного жилого дома будет построен офисный центрФото: скан проекта здания

Строительная компания депутата городского собрания Анатолия Гампеля все-таки начала строительство здания в центре города. Ранее против его строительства выступили горожане, которых поддержала администрация Ноябрьска. Дело дошло до судебных разбирательств, в которых арбитраж ЯНАО встал на сторону застройщика. Тем не менее, как сообщают источники агентства, мэру Ноябрьска Алексею Романову удалось убедить руководство ООО «Риэлт-Аляска» в необходимости пересмотреть проект.

Напомним, жители соседнего со стройплощадкой дома испугались, что при забивании свай под высотное здание может развалится старое здание их самой первой в Ноябрьске пятиэтажки. Не помогли и громкие заявления Гампеля о том, что он готов дать бесплатно квартиры жителям соседнего дома, если в старом здании появится хоть одна трещина. Городская администрация поддержала опасения жителей и не выдала разрешение на строительство 10-этажного комплекса жилого и офисного назначения с подземной парковкой.

В конце прошлого года ООО «Риэлт-Аляска» подало в суд на городскую администрацию, оспаривая запрет на строительство, и выиграла дело. К тому времени, по словам владельца компании Анатолия Гампеля, в проект и покупку строительных материалов было вложено уже более 30 млн рублей. Тем не менее выдавая разрешение на строительство, мэрии удалось убедить застройщика снизить этажность и избавиться от подземных работ.

Как рассказал «URA.RU» основной владелец ООО «Риэлт-Аляска» Анатолий Гампель, проект полностью изменен. Теперь это будет трехэтажный офисный центр без цокольного этажа на простом ленточном фундаменте. Первый этаж будет отдан под рестораны быстрого питания. Уже ведутся переговоры с всемирно известными брендами, которые еще не представлены в Ямальском городе.

Сергей Мороз
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