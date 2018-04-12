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12 апреля 2018
14:19  12 апреля 2018 1

Журналистов подставили, рассказав «истинную причину» ухода Малахова с «Первого канала»

Ведущему придумали новую причину ухода с «Первого канала»ФОТО: Андрей Малахов, Instagram
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Скандальное увольнение телеведущего Андрея Малахова с «Первого канала» связали с мазью для суставов, которую шоумен якобы показал в эфире, несмотря на запрет дирекции канала. Издание Life.ru, на сайте которого появилась эта публикация, открестилось от нее и назвало фейком.

Как пояснили в Life.ru, статью о чудо-мази, рассорившей Малахова с гендиректором «Первого» Константином Эрнстом, они не выпускали. На стороннем сайте мошенники опубликовали материал и оформили его в стиле известного портала. Они прикрепили логотип телеканала и снимки из предыдущих публикаций. «Подписали свой бред моим именем, да еще и фотографию мою повесили рядом. Сама статья — настолько грубая ложь, что стало даже смешно», — возмутилась корреспондент Life.ru Светлана Башарова. Издание выпустило опровержение, призвав читателей не верить мошенникам.

Статья по теме
«Убрать Малахова — это как зарезать курицу, несущую золотые яйца»

Скандально известный Малахов заявил об увольнении с «Первого канала» летом 2017 года. Сообщалось, что он не сработался с новым продюсером программы «Пусть говорят», кроме того, его не отпустили в декретный отпуск.

Вместо Малахова ведущим шоу на «Первом» стал Дмитрий Борисов, а Малахов устроился на «Россию-1» вести программу «Привет, Андрей». Эксперты прогнозировали большие потери Эрнста от увольнения Малахова, однако, рейтинги показали обратное. Просмотры нового шоу Малахова значительно уступают программам на «Первом». При этом специалисты медиасферы критикуют ведущего за вакханалию с мертвецами ради роста популярности. После фейковой новости о том, что топовый блогер Николай Соболев сменит Борисова в «Пусть говорят», на «Первом» заподозрили Андрея в черном пиаре.

Журналисты уверяют, что эта публикация — подделка
ФОТО: life.ru, скриншот

Наталья Михалева
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