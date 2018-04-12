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Главные новости Челябинской области
16:26  12 апреля 2018 0

В Челябинской области пассажирский автобус улетел в кювет. ФОТО

Водитель автобуса не учел снегопадФото: группа «ЧП ЧС Инцидент Чебаркуль — Миасс» во «ВКонтакте»

Управление ГИБДД Челябинской области предупреждает водителей о сильном снегопаде, который сделал трассы на юге региона опасными для движения. Несмотря на уведомление, водитель пассажирского автобуса под Чебаркулем из-за своей самоуверенности попал в аварию.

«На 15-м км автодороги Миасс — Чебаркуль водитель 1967 года рождения, управляя пассажирским автобусом №551 Миасс — Челябинск, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения», — сообщает пресс-служба УГИБДД Челябинской области. Отмечается, что одним из факторов, которые привели к ДТП, стал как раз снегопад, который не учел водитель.

Пострадавших при ДТП нет. Автобус только выехал из гаража и двигался на автовокзал Миасса, чтобы забрать пассажиров.

Фото: группы «ЧП ЧС Инцидент Чебаркуль — Миасс» во «ВКонтакте»

Игорь Чукреев
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