16:26 12 апреля 2018 0

Водитель автобуса не учел снегопад Фото: группа «ЧП ЧС Инцидент Чебаркуль — Миасс» во «ВКонтакте»

Управление ГИБДД Челябинской области предупреждает водителей о сильном снегопаде, который сделал трассы на юге региона опасными для движения. Несмотря на уведомление, водитель пассажирского автобуса под Чебаркулем из-за своей самоуверенности попал в аварию.

«На 15-м км автодороги Миасс — Чебаркуль водитель 1967 года рождения, управляя пассажирским автобусом №551 Миасс — Челябинск, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения», — сообщает пресс-служба УГИБДД Челябинской области. Отмечается, что одним из факторов, которые привели к ДТП, стал как раз снегопад, который не учел водитель.

Пострадавших при ДТП нет. Автобус только выехал из гаража и двигался на автовокзал Миасса, чтобы забрать пассажиров.